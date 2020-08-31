Водонаева об аннексии Крыма: Россия должна будет расплатиться, это варварство

Российская телеведущая, скандальная звезда Instagram Алена Водонаева заявила, что считает акт вхождения Крыма в состав РФ "не соответствующим никаким международным нормам".

По ее мнению, в 2014 году произошла "варварская и агрессивная аннексия", за которую в будущем России "еще придется расплатиться". Об этом Водонаева сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Гордон и Алена Водонаева (Instagram Алены Водонаевой)

"Безусловно, это не соответствует никаким международным нормам. И произошедшая в 2014 году аннексия Крыма действительно была варварской и агрессивной. Но как оправдывает российская сторона эту историю... Причем не только пропагандисты, но и какие-то вменяемые политики... Они же говорят, что все дело в Севастопольском порту, в котором находилась наша военная база. И когда был Майдан и обстановка начала накаляться, такой метод они выбрали... Знаете, сейчас, в 2020 году, люди в моей стране уже привыкли к тому, что Крым находится в составе России. И когда изменится эта ситуация и изменится ли она когда-нибудь, мы не знаем. Мне почему-то кажется, что нас всех ждет продолжение, что Россия должна будет расплатиться за Крым, должна будет раскошелиться. Чем – не знаю. Но эта история не закончилась", – заявила Водонаева.

Телеведущая также раскритиковала российских артистов, которые выступали в Крыму после 2014 года, и поддержала решение Украины не впускать их на территорию страны.

Водонаева высказалась об аннексии Крыма Россией (Instagram Алены Водонаевой)

"Я сама настолько принципиальный человек, что, наверное, тоже не пустила бы. Если вы поехали в Крым на путинский концерт – вы же обозначили свою позицию. Вы же не инфузория-туфелька, которая не понимает, что делает", – сказала Водонаева.

К слову, по словам телеведущей, ей также предлагали поехать в Крым, но она отказалась от визита "по своим убеждениям".

Водонаева раскритиковала выступающих в Крыму российских артистов (Instagram Алены Водонаевой)

"Мне предлагали поехать в Крым, но я по своим убеждениям, связанными как раз таки с аннексией, туда не поехала... Я не поеду туда никогда поддерживать Путина. Я не поеду никогда в Крым рекламировать какой-то отель, чтобы зазывать российских туристов, потому что это мое мнение, отношение и уважение к Украине", – подытожила Алена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Водонаевавместе со своим сыном Богданом спародировала президента Беларуси Александра Лукашенко и его наследника Николая. Знаменитость опубликовала фото с мальчиком в военной форме и с оружием в руках, иронично намекнув на недавнее появления на публике вооруженного Лукашенко с сыном.