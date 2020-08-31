Водонаева об аннексии Крыма: Россия должна будет расплатиться, это варварство
Российская телеведущая, скандальная звезда Instagram Алена Водонаева заявила, что считает акт вхождения Крыма в состав РФ "не соответствующим никаким международным нормам".
По ее мнению, в 2014 году произошла "варварская и агрессивная аннексия", за которую в будущем России "еще придется расплатиться". Об этом Водонаева сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Безусловно, это не соответствует никаким международным нормам. И произошедшая в 2014 году аннексия Крыма действительно была варварской и агрессивной. Но как оправдывает российская сторона эту историю... Причем не только пропагандисты, но и какие-то вменяемые политики... Они же говорят, что все дело в Севастопольском порту, в котором находилась наша военная база. И когда был Майдан и обстановка начала накаляться, такой метод они выбрали... Знаете, сейчас, в 2020 году, люди в моей стране уже привыкли к тому, что Крым находится в составе России. И когда изменится эта ситуация и изменится ли она когда-нибудь, мы не знаем. Мне почему-то кажется, что нас всех ждет продолжение, что Россия должна будет расплатиться за Крым, должна будет раскошелиться. Чем – не знаю. Но эта история не закончилась", – заявила Водонаева.
Телеведущая также раскритиковала российских артистов, которые выступали в Крыму после 2014 года, и поддержала решение Украины не впускать их на территорию страны.
"Я сама настолько принципиальный человек, что, наверное, тоже не пустила бы. Если вы поехали в Крым на путинский концерт – вы же обозначили свою позицию. Вы же не инфузория-туфелька, которая не понимает, что делает", – сказала Водонаева.
К слову, по словам телеведущей, ей также предлагали поехать в Крым, но она отказалась от визита "по своим убеждениям".
"Мне предлагали поехать в Крым, но я по своим убеждениям, связанными как раз таки с аннексией, туда не поехала... Я не поеду туда никогда поддерживать Путина. Я не поеду никогда в Крым рекламировать какой-то отель, чтобы зазывать российских туристов, потому что это мое мнение, отношение и уважение к Украине", – подытожила Алена.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Водонаевавместе со своим сыном Богданом спародировала президента Беларуси Александра Лукашенко и его наследника Николая. Знаменитость опубликовала фото с мальчиком в военной форме и с оружием в руках, иронично намекнув на недавнее появления на публике вооруженного Лукашенко с сыном.