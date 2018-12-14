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Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel: фото

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Пользователи соцсети обнаружили в киновселенной Marvel российских музыкантов Николая Баскова и Веру Брежневу.

Они появились в комиксе 2012 года The Avengers Prelude: Black Widow Strikes это предыстория первой части фильма "Мсители", посвященной русской шпионке Черной Вдове. Скриншот был опубликован на Twitter-странице пользовательницы с ником AsgardianRiver.

Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel: фото

Фото: marvelcinematicuniverse.wikia.com

Так, в комиксе Басков упоминается в качестве одного из подозреваемых в торговле оружием, которого пытается выследить Черная Вдова. Окружающие называют певца "одним из лучших теноров мира" и хвалят за выступление в Кремлевском дворце.

Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel: фото

Фото: Ruposters

Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel: фото

Фото: Ruposters

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В этом же выпуске появляется певица Вера Брежнева, с которой Черная Вдова отдыхает на курорте в Сочи. Шпионка выдает себя за продюсера телеканала "Муз-ТВ" Ирину Златареву для обеспечения алиби.

Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel: фото

Фото: Ruposters

Отметим, что сам Басков ничего не знал о своем изображении на страницах комикса Marvel.

Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel: фото

Фото: Ruposters

"Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно", сказал певец в разговоре с РИА Новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США выпустили восьмой эпизод серии известных комиксов "Часы Судного дня" от компании DC Comics, героями которого стали супергерои Супермен, Бэтмен и Огненный Шторм, а также президент России Владимир Путин.

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