Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel: фото

Пользователи соцсети обнаружили в киновселенной Marvel российских музыкантов Николая Баскова и Веру Брежневу.

Они появились в комиксе 2012 года The Avengers Prelude: Black Widow Strikes — это предыстория первой части фильма "Мсители", посвященной русской шпионке Черной Вдове. Скриншот был опубликован на Twitter-странице пользовательницы с ником AsgardianRiver.

Фото: marvelcinematicuniverse.wikia.com

Так, в комиксе Басков упоминается в качестве одного из подозреваемых в торговле оружием, которого пытается выследить Черная Вдова. Окружающие называют певца "одним из лучших теноров мира" и хвалят за выступление в Кремлевском дворце.

Фото: Ruposters

Фото: Ruposters

В этом же выпуске появляется певица Вера Брежнева, с которой Черная Вдова отдыхает на курорте в Сочи. Шпионка выдает себя за продюсера телеканала "Муз-ТВ" Ирину Златареву для обеспечения алиби.

Фото: Ruposters

Отметим, что сам Басков ничего не знал о своем изображении на страницах комикса Marvel.

Фото: Ruposters

"Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно", — сказал певец в разговоре с РИА Новости.

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