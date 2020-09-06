Во время выступления на "Танцях з зірками" актер Цимбалюк едва не уронил партнершу. Видео

Тарас Цимбалюк едва не уронил партнершу во время выступления.

Во втором прямом эфире шоу "Танці з зірками" во время выступления актер Тарас Цимбалюк едва не уронил свою партнершу Яну Заец.

Участники продемонстрировали страстное танго, однако один трюк они так и не смогли выполнить. Во время поддержки танцовщица чуть не упала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Читайте на OBOZREVATEL все подробности второго эфира "Танців з зірками"

В то же время судьи отметили, что пара могла совершить ошибку из-за волнения. Влад Яма отметил, что видел тренировки Цимбалюка и Заец, поэтому знает, что они умеют делать эту сложную поддержку.

Яна Заяц чуть не упала во время выступления. скриншот

"Я увидел страсть в ваших глазах и понял, что это настоящее танго. Мне понравилось желание, с которым вы танцевали. Но вы ошиблись лишь один раз. И это произошло здесь, на паркете. Почему? Потому что страсти дали больше", – отметил Яма .

Впрочем, это никак не повлияло на оценки жюри. Судьи оценили их выступление в 32 балла (Чапкис – 8, Ласточкин – 9, Кухар – 8, Яма – 7).

Тарас Цимбалюк и Яна Заец: смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременного хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также OBOZREVATEL пообщался с одним из участников "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте интервью с ссылкой.

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