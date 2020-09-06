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Во время выступления на "Танцях з зірками" актер Цимбалюк едва не уронил партнершу. Видео

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
4,7 т.
Тарас Цимбалюк едва не уронил партнершу во время выступления

Тарас Цимбалюк едва не уронил партнершу во время выступления.

Во втором прямом эфире шоу "Танці з зірками" во время выступления актер Тарас Цимбалюк едва не уронил свою партнершу Яну Заец.

Участники продемонстрировали страстное танго, однако один трюк они так и не смогли выполнить. Во время поддержки танцовщица чуть не упала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Читайте на OBOZREVATEL все подробности второго эфира "Танців з зірками"

В то же время судьи отметили, что пара могла совершить ошибку из-за волнения. Влад Яма отметил, что видел тренировки Цимбалюка и Заец, поэтому знает, что они умеют делать эту сложную поддержку.

Яна Заяц чуть не упала во время выступления.

Яна Заяц чуть не упала во время выступления. скриншот

"Я увидел страсть в ваших глазах и понял, что это настоящее танго. Мне понравилось желание, с которым вы танцевали. Но вы ошиблись лишь один раз. И это произошло здесь, на паркете. Почему? Потому что страсти дали больше", – отметил Яма .

Впрочем, это никак не повлияло на оценки жюри. Судьи оценили их выступление в 32 балла (Чапкис – 8, Ласточкин – 9, Кухар – 8, Яма – 7).

Тарас Цимбалюк и Яна Заец: смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременного хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также OBOZREVATEL пообщался с одним из участников "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте интервью с ссылкой.

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