Во время развода Филипп переживал за себя любимого - Пугачева

Российский певец Филипп Киркоров тяжело переживал развод с примадонной Аллой Пугачевой и уход артистки к пародисту Максиму Галкину.

При этом, как утверждает проект канала НТВ "Основано на реальных событиях", певица оставалась непреклонной, так как была уверена, что Киркоров переживает лишь за себя.

Фото: starhit.ru

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году. Брак двух топ-звезд продлился около 10 лет, однако певица рассмотрела в комике и пародисте Максиме Галкине нового фаворита.

"Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала", - признавалась однажды артистка.

Когда же Пугачева с головой окунулась в новые отношения, у Киркорова начались тяжелые времена.

"Я сошел с ума, нервная система на пределе. Разрывают противоречивые чувства, петь не хочется, гастролировать не хочется, общаться ни с кем не хочется, все раздражает!" - рассказывал он.

Фото: starhit.ru

Ситуацию усугублял плотный рабочий график с бесконечными концертами. В это же время, казалось, Пугачеву состояние бывшего мужа не волновало.

"Я говорила: "Знаешь, меня это уже не остановит, ничего не остановит". Он это, конечно, переживал. Но переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого", - откровенно признавалась артистка.

Сегодня Филипп Киркоров - желанный гость в доме бывшей супруги и ее мужа. Певцу так и не удалось устроить личную жизнь, к тому же Киркоров не скрывает, что до сих пор любит Пугачеву.

Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!