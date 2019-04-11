МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Во время развода Филипп переживал за себя любимого - Пугачева

402Читать материал на украинском

Российский певец Филипп Киркоров тяжело переживал развод с примадонной Аллой Пугачевой и уход артистки к пародисту Максиму Галкину.

При этом, как утверждает проект канала НТВ "Основано на реальных событиях", певица оставалась непреклонной, так как была уверена, что Киркоров переживает лишь за себя.

Во время развода Филипп переживал за себя любимого - Пугачева

Фото: starhit.ru

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году. Брак двух топ-звезд продлился около 10 лет, однако певица рассмотрела в комике и пародисте Максиме Галкине нового фаворита.

"Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала", - признавалась однажды артистка.

Когда же Пугачева с головой окунулась в новые отношения, у Киркорова начались тяжелые времена.

"Я сошел с ума, нервная система на пределе. Разрывают противоречивые чувства, петь не хочется, гастролировать не хочется, общаться ни с кем не хочется, все раздражает!" - рассказывал он.

Во время развода Филипп переживал за себя любимого - Пугачева

Фото: starhit.ru

Ситуацию усугублял плотный рабочий график с бесконечными концертами. В это же время, казалось, Пугачеву состояние бывшего мужа не волновало.

"Я говорила: "Знаешь, меня это уже не остановит, ничего не остановит". Он это, конечно, переживал. Но переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого", - откровенно признавалась артистка.

Новости
Пугачева не пришла на празднование своего юбилея: что произошло

Сегодня Филипп Киркоров - желанный гость в доме бывшей супруги и ее мужа. Певцу так и не удалось устроить личную жизнь, к тому же Киркоров не скрывает, что до сих пор любит Пугачеву.

Во время развода Филипп переживал за себя любимого - Пугачева

Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

  • Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

  • Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим Галкин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения