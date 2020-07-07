Во сколько обошлось лечение Анастасии Заворотнюк: названа огромная сумма

Ева Романова Люди 09:33, 7.07.2020 Обновлено: 09:36, 7.07.2020

Лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк от тяжелого онкологического заболевания – глиобластомы – стоило около 12 миллионов рублей.

Такую информацию распространили российские СМИ, якобы цитируя слова друзей семьи Заворотнюк. В настоящее время артиску выписали из клиники и она находится в собственном особняке в Подмосковье, пишет "Рамблер".

По версии СМИ, муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, потратил примерно 12 миллионов рублей за все время болезни жены, в частности, два миллиона рублей стоило ее лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

Анастасия Заворотнюк проходит лечение от рака
NEWS.am STYLE

"Говорят, фигурист продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение, а на все вопросы о финансовой помощи неизменно отвечал: "Ничего не нужно", – сообщали источники, однако позже информацию о продаже квартиры опровергли.

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