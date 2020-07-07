Во сколько обошлось лечение Анастасии Заворотнюк: названа огромная сумма
Лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк от тяжелого онкологического заболевания – глиобластомы – стоило около 12 миллионов рублей.
Такую информацию распространили российские СМИ, якобы цитируя слова друзей семьи Заворотнюк. В настоящее время артиску выписали из клиники и она находится в собственном особняке в Подмосковье, пишет "Рамблер".
По версии СМИ, муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, потратил примерно 12 миллионов рублей за все время болезни жены, в частности, два миллиона рублей стоило ее лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.
"Говорят, фигурист продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение, а на все вопросы о финансовой помощи неизменно отвечал: "Ничего не нужно", – сообщали источники, однако позже информацию о продаже квартиры опровергли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.