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8 апреля • обновлено в 14:38
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Во Львове убит лидер "Лесик Band": самые популярные песни группы

1.4т
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Вечером 7 апреля во Львове был убит лидер рок-группы "Лесик Band" Александр Дацюк – на него напал с ножом бездомный.

OBOZREVATEL вспоминает лучшие хиты группы "Лесик Band".

"Лесик Band"

"Лесик Band"

4studio.com.ua

Александр Дацюк основал группу в 1990 году. За это время "Лесик Band" выпустили пять альбомов. Песни коллектива были популярны как в Украине, так за ее пределами, особенно в эмиграционных кругах славянских народов.

Отличительная черта "Лесик Band" – легкий суржик, где слышны польские, русские, английские словосочетания.

Лесик Band & Remake – Цегейкова шуба

Lesyk Band – moja Meri

Лесик Band – Julia

Лесик Band – Гуляли, співали

Лесик Band – Nightmare

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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