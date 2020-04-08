Во Львове убит лидер "Лесик Band": самые популярные песни группы

Вечером 7 апреля во Львове был убит лидер рок-группы "Лесик Band" Александр Дацюк – на него напал с ножом бездомный.
OBOZREVATEL вспоминает лучшие хиты группы "Лесик Band".
"Лесик Band"
4studio.com.ua
Александр Дацюк основал группу в 1990 году. За это время "Лесик Band" выпустили пять альбомов. Песни коллектива были популярны как в Украине, так за ее пределами, особенно в эмиграционных кругах славянских народов.
Отличительная черта "Лесик Band" – легкий суржик, где слышны польские, русские, английские словосочетания.
Лесик Band & Remake – Цегейкова шуба
Lesyk Band – moja Meri
Лесик Band – Julia
Лесик Band – Гуляли, співали
Лесик Band – Nightmare
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.
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