Во Львове убит лидер "Лесик Band": самые популярные песни группы

Вечером 7 апреля во Львове был убит лидер рок-группы "Лесик Band" Александр Дацюк – на него напал с ножом бездомный.

OBOZREVATEL вспоминает лучшие хиты группы "Лесик Band".

"Лесик Band" 4studio.com.ua

Александр Дацюк основал группу в 1990 году. За это время "Лесик Band" выпустили пять альбомов. Песни коллектива были популярны как в Украине, так за ее пределами, особенно в эмиграционных кругах славянских народов.

Отличительная черта "Лесик Band" – легкий суржик, где слышны польские, русские, английские словосочетания.

Лесик Band & Remake – Цегейкова шуба

Lesyk Band – moja Meri

Лесик Band – Julia

Лесик Band – Гуляли, співали

Лесик Band – Nightmare

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