Во Франции выпустили странные комиксы о Евромайдане в Украине

Во Франции в продажу поступил сборник комиксов о событиях Революции Достоинства на Майдане в Украине. Это уже вторая часть комикса, первая была презентована в 2019 году.

Сборник выпустило издательство Grand Angle. Вторая часть комиксов посвящена истории любви во время протестов в Украине против режима Януковича, пишет "Укринсформ".

Сборник комиксов Maїdanlove, обложка, часть 2 angle.fr

В комиксах в весьма произвольной и противоречивой по отношению к политическим реалиям форме, рассказывается о трех молодых людей – Богдане, Елене и Иванне.

Богдан – военнослужащий подразделения "Беркут", который должен выполнять приказы для подавления Евромайдана. Елена и Иванна – активистки. По сюжету, парень влюбляется в одну из девушек, начинает осознавать преступность режима Януковича и покидает службу в "Беркуте".

Все это происходит на фоне стремлений президента РФ Путина помешать европейской интеграции Украины и усилить контроль над страной через Януковича, который, по версии авторов, "одержим своим золотым унитазом". В истории также фигурируют представители политических сил в Украине, в частности, авторы комиксов открыто называют членов партии "Свобода" "неонацистами".

Сборник комиксов Maїdanlove, обложка, часть 1 angle.fr

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как украинских политиков "превратили" в героев комиксов.