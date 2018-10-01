Во Франции умер легендарный шансонье Шарль Азнавур

Французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

Об этом сообщили в Twitter AFP. Причина смерти пока не раскрывается.

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Шарль Азнавур Aznavour Foundation

За свою карьеру Азнавур записал более 1300 песен и больше 100 альбомов. Вместе с ним пели такие легенды, как Фрэнк Синатра, Лайза Минелли, Лучано Паваротти и многие другие.

В 1998 году Азнавура называли лучшим эстрадным исполнителем XX века. Также он снимался в кино. Его запомнят по ролям в таких картинах, как "Дьявол и десять заповедей", "Жестяной барабан" и "Стреляйте в пианиста". В 1997 году Азнавур получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.

Российский журналист и писатель Александр Сотник остро сравнил гении Азнавура и народного артиста РФ Иосифа Кобзона. Он напомнил, что французский шансонье был эпохальной личностью, в отличие от певца, который прославлял партию и Брежнева.

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