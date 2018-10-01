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СпортLady

Во Франции умер легендарный шансонье Шарль Азнавур

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Французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

Об этом сообщили в Twitter AFP. Причина смерти пока не раскрывается.

Умер легендарный шансонье Шарль Азнавур
Новости
Умерла известная народная артистка Украины

Умер легендарный шансонье Шарль Азнавур

Шарль Азнавур

Aznavour Foundation

За свою карьеру Азнавур записал более 1300 песен и больше 100 альбомов. Вместе с ним пели такие легенды, как Фрэнк Синатра, Лайза Минелли, Лучано Паваротти и многие другие.

В 1998 году Азнавура называли лучшим эстрадным исполнителем XX века. Также он снимался в кино. Его запомнят по ролям в таких картинах, как "Дьявол и десять заповедей", "Жестяной барабан" и "Стреляйте в пианиста". В 1997 году Азнавур получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.

Российский журналист и писатель Александр Сотник остро сравнил гении Азнавура и народного артиста РФ Иосифа Кобзона. Он напомнил, что французский шансонье был эпохальной личностью, в отличие от певца, который прославлял партию и Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в США на 77 году жизни скончалась знаменитая соул/джаз-певица Арета Франклин.

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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Не раскрыта тема отношения Шарля Азнавура к майдану!
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
Царство небесное и вечная память!
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