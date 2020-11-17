Во Франции радиостанция сообщила о 'смерти' Елизаветы II: стали известны подробности инцидента

Французское радио "RFI" по ошибке опубликовало некрологи сотни живых людей. В этом списке оказалась и королева Великобритании Елизаветы II.

Позже они принесли свои извинения на странице в Twitter и разъяснили ситуацию.

Как стало известно, это произошло из-за технической проблемы, которая привела к публикации на сайте множество некрологов-черновиков.

"Мы мобилизуемся, чтобы исправить эту серьезную ошибку и принести извинения заинтересованным лицам, а также вам, которые следят за нами и доверяют нам", – сообщили на радиостанции.

Стоит отметить, что также "RFI" "похоронили" Али Хаменеи, Джимми Картера, Пеле , Рауля Кастро, Клинта Иствуда, Софи Лорен, Бриджит Бардо и других.

Напомним, ранее в Британии придумали целый план действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Он есть у Букингемского дворца, правительства и "ВВС". Согласно документам, вероятней всего, королева умрет в кругу семьи после непродолжительной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как королеву Елизавету II раскритиковали за то, что она появилась на публике без защитной маски в период пандемии, она впервые посетила Вестминстерское аббатство, придерживаясь всех норм.