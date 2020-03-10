Во Франции неожиданно отменили концерты Мадонны: в чем причина

В Париже отменили запланированные на 10 и 11 марта концерты американской певицы Мадонны из-за мер, введенных против распространения коронавируса.

Об этом этом сообщили организаторы шоу.

"Следуя министерскому указу о запрете на проведение мероприятий численностью более 1 тыс. человек, мы с глубоким сожалением объявляем об отмене двух последних шоу", — говорится в сообщении.

Организаторы также указали, что вернут деньги за все купленные билеты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств "Коачелла" не состоится в запланированное время из-за коронавируса.

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