Внука знаменитого миллиардера Пола Гетти нашли мертвым в отеле

В возрасте 52 лет умер Джон Гилберт Гетти – внук знаменитого американского нефтяного магната-миллиардера, один из наследников семейного состояния, которое оценивается в пять миллиардов долларов.

Как сообщает издание TMZ, его нашли без признаков жизни в номере отеля города Сан-Антонио в штате Техас. Причины смерти выясняются.

Джон Гилберт Гетти tmz.com

Джон Гилберт Гетти был рок-музыкантом. Его брат Эндрю умер в 2015 году в возрасте 47 лет от передозировки метамфетамина. А мать Энн умерла в сентябре этого года в результате сердечного приступа. Ей было 79 лет. Отцом Джона Гилберта является Гордон Гетти, бизнесмен, композитор и исполнитель классической музыки. Личное состояние 86-летнего Гордона оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Он был четвертым ребенком Пола Гетти.

Сам патриарх семейства Пол Гетти умер в 1976 году. Он стал одним из первых в истории долларовых миллиардеров. В 1957 году он был назван самым богатым американцем, а Книга рекордов Гиннеса в 1966 году признала его богатейшим человеком в мире с состоянием 1,2 миллиарда долларов. Он сохранил этот титул до самой своей смерти. Пол был учредителем знаменитого Музея Гетти в Калифорнии.

Пол Гетти life.spectator.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие", умер в возрасте 38 лет. Его тело обнаружили в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния.