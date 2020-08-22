Внук Пугачевой признался, что перенес коронавирус

Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков признался, что перенес коронавирус и почти месяц боролся с болезнью.

На своей странице в Instagram музыкант рассказал, что все началось с сильного кашля, а затем температура поднялась до 38 °C.

"Всю ночь меня знобило, на следующий день я лежал с температурой 39 °C, был кашель. Анализ показал наличие COVID-19. Высокая температура держалась несколько дней, а потом нормализовалась. Исчезло обоняние. Кашель никуда не делся", – рассказал певец.

Пресняков рассказал, какие имел симптомы Instagram Никиты Преснякова

Резко ухудшилось самочувствие Преснякова во время вечеринки на даче. Все друзья, которые тогда с ним контактировали, также заболели. Сначала парень лечился от пневмонии и после двух отрицательных тестов смог узнать, что перенес коронавирус.

Артист признался, что не знает, от кого мог заразиться. Также он призвал поклонников не забывать о коронавирусе и не думать, что все нормально, ведь "болезнь никуда не делась".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ распространили информацию о том, что у 38-летней телеведущей Ольги Фреймут обнаружили коронавирус.

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