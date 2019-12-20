Внук Пугачевой попал на главную встречу года и увидел брата

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попал на главную встречу года и увидел там своего родного брата.
Главной встречей года собрание семьи назвал отец Никиты певец Владимир Пресняков, сделав пост в Инстаграм.
На эту встречу в ресторане Владимир Пресняков также привел своего младшего сына Артемия, которому сейчас 4 года.
На встрече были также отец Владимира Преснякова с женой, супруга Никиты Преснякова Алена Краснова, мать Артемия Наталья Подольская.
Никита Пресняков обнял маленького брата.
December 20, 2019
December 20, 2019
Кстати, недавно муж Пугачевой Максим Галкин сообщил, что его супруга скоро станет прабабушкой.
Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой:
Любовь это - когда твоя любимая спала всего 4 часа, а ты будишь ее в 8 утра и просишь замазать прыщ потому, что у тебя съемка клипа твоей группы. Она молча встает и словно во сне идет берет свои инструменты, замазывает прыщ, и идет дальше спать ❤️ Ph: @lena.prophoto2 Mua: @risha_krylova Hair: @anik_orga Style: @anna_berg_ #love#wife#girlfriend#girl#mood
Так вот на указанной встрече Алена Краснова явно пила мохито – но вот вопрос, безалкогольный ли.
December 20, 2019
Видео со встречи опубликовала в сторис в Инстаграм Подольская.
Кстати, у Никиты Преснякова есть еще один родной брат – сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров. Ему 21 год и он сейчас живет и учится в Лондоне.
Тут вот Дени Байсаров запостил в Инстаграм фото с братом, матерью и ее нынешним мужем (Дени Байсаров - справа):
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