Внук Пугачевой попал на главную встречу года и увидел брата

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попал на главную встречу года и увидел там своего родного брата.

Главной встречей года собрание семьи назвал отец Никиты певец Владимир Пресняков, сделав пост в Инстаграм.

На эту встречу в ресторане Владимир Пресняков также привел своего младшего сына Артемия, которому сейчас 4 года.

На встрече были также отец Владимира Преснякова с женой, супруга Никиты Преснякова Алена Краснова, мать Артемия Наталья Подольская.

Никита Пресняков обнял маленького брата.

Кстати, недавно муж Пугачевой Максим Галкин сообщил, что его супруга скоро станет прабабушкой.

Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой:

Так вот на указанной встрече Алена Краснова явно пила мохито – но вот вопрос, безалкогольный ли.

Видео со встречи опубликовала в сторис в Инстаграм Подольская.

Кстати, у Никиты Преснякова есть еще один родной брат – сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров. Ему 21 год и он сейчас живет и учится в Лондоне.

Тут вот Дени Байсаров запостил в Инстаграм фото с братом, матерью и ее нынешним мужем (Дени Байсаров - справа):

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