Внук Пугачевой показал подаренную певицей элитную квартиру. Видео

Внук российской певицы Аллы ПугачевойНикита Пресняков показал элитные апартаменты, которые им с супругой Аленой Красновой подарила звездная бабушка.

Он провел экскурсию для программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Никита и его возлюбленная заселились в четырехкомнатную квартиру в центре Москвы сразу после свадьбы. Когда они въехали в нее, там уже был сделан ремонт (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео показаны оформленные в светлых тонах комнаты и черная кухня, на которой готовит жена Преснякова Алена Краснова.

В гостиной у молодой семьи стоит большой белый рояль. Никита музыкант и много времени проводит за ним.

Также в квартире есть отдельное жилище для домашнего питомца – померанского шпица Жуни. Об обустройстве детской комнаты пара пока не думает.

Никита и Алена поженились в 2017 году. До этого они встречались три года. Алене было 17 лет, когда она познакомилась с внуком Пугачевой.

Напомним, что Никита Пресняков – сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте – дочери Пугачевой от брака с литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом.

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