Внук Михалкова оказался на фото с выпавшей из окна девушкой

21-летняя российская модель Ксения Пунтус продемонстрировала в сети новую фотографию с внуком известного режиссера Никиты Михалкова.

В сторис своего аккаунта в Instagram девушка решила опубликовать еще один совместный фотоснимок с Андреем Баковым.

Как сообщалось ранее, Ксения Пунтус выпала из окна 3-го этажа квартиры Андрея Бакова. Позже модель пришла в себя и рассказала все подробности инцидента, опровергнув причастность к этому Бакова.

При этом она также подчеркнула, что накануне не употребляла никаких психотропных и запретных веществ.

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