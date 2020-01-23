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23 января • обновлено в 22:55
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Внук Михалкова оказался на фото с выпавшей из окна девушкой

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21-летняя российская модель Ксения Пунтус продемонстрировала в сети новую фотографию с внуком известного режиссера Никиты Михалкова.

В сторис своего аккаунта в Instagram девушка решила опубликовать еще один совместный фотоснимок с Андреем Баковым.

Внук Михалкова оказался на фото с выпавшей из окна девушкой

Как сообщалось ранее, Ксения Пунтус выпала из окна 3-го этажа квартиры Андрея Бакова. Позже модель пришла в себя и рассказала все подробности инцидента, опровергнув причастность к этому Бакова.

При этом она также подчеркнула, что накануне не употребляла никаких психотропных и запретных веществ.

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