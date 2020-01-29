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29 января • обновлено в 19:18
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Внук Аллы Пугачевой замахнулся на участие в крупнейшем в мире фестивале

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Российский актер и музыкант Никита Пресняков готов вместе со своей группой Multiverse выступить на масштабном фестивале Wacken Open Air.

В своем Instagram-аккаунте артист заявил, что его коллектив подал заявку на участие в мероприятии, а уже с 3-го февраля начнется голосование, в котором Пресняков попросил поддержать группу.

Внук Аллы Пугачевой замахнулся на участие в крупнейшем в мире фестивале

Wacken Open Air – наиболее масштабный фестиваль тяжелой музыки, каждый год проводится на севере Германии в городке Вакен. Фестиваль часто называют главным метал-событием во всем мире. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 85 тысяч посетителей.

В рамках крупнейшего концерта сооружают 7 сцен, на которых выступают более 80 рок-групп со всей планеты.

Билеты на W:O:A раскупают за 12-48 часов.

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