Внук Аллы Пугачевой поучаствовал в интимной фотосессии

Жена актера и музыканта Никиты Преснякова продемонстрировала фотографии с отдыха со своим мужем.

В своем Instagram-аккаунте Алена Преснякова опубликовала фотоснимки с внуком Аллы Пугачевой с их совместного отдыха на Бали.

"Наша волшебная серия. Как же я люблю "живые" кадры, которые поймала", - написала Преснякова.

Как сообщалось ранее, Никита Пресняков вместе со своей рок-группой Multiverse намерен принять участие в крупнейшем в мире музыкальном фестивале.

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