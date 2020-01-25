Внук Аллы Пугачевой попал в передрягу с коронавирусом

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернулся с отдыха на Бали в Москву и показал, что творится там из-за китайского коронавируса.

Пресняков записал видео в аэропорту "Шереметьево" и опубликовал его в Инстаграм.

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"Влетаем мы, короче, из Бали в Москву. Здесь почти весь аэропорт ходит вот в этих масках, потому что началась страшная какая-то вирусная эпидемия из Китая. И все на некоем таком стреме", - рассказал он.

По состоянию на утро 25 января, согласно официальным данным, новым китайским вирусом были заражены 1287 человек, от этого вируса умер 41, в критическом состоянии находятся 237 человек, подозрение на вирус у около 2 тысяч.

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