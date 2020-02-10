Внук Аллы Пугачевой отказался выбирать жизнь "старого пердуна"

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков записал шуточный ролик для Инстаграм, за который ему пришлось оправдываться.
На видео он дурачится под музыку и делает вид, что играет на барабанах.
Некоторым поклонникам такое поведение взрослого сына Кристины Орбакайте показалось недопустимым.
Никита Пресняков
"Как-то все не серьезно, вам же уже не 17 лет, надо делать все по-взрослому", - сделала замечание Никите Преснякову одна из подписчиц.
На что 28-летний внук Аллы Борисовны ответил довольно резко. Он заявил, что не обязан вести себя как "старый пердун и зануда".
"Надо делать" кто это сказал? Инструкция какая-то? Старый мудрец? Религия? Ты сам себе устанавливаешь правила на свою собственную жизнь. Если вы выбрали жизнь старого пердуна и зануды, не значит, что другие должны", - ответил девушке Пресняков.
На вопрос еще одной подписчицы, когда же он вырастет, Пресняков и вовсе ответил бранью.
"Реально? На*уя? Я серьезен там, где это необходимо. А в целом человек как бы имеет право быть, каким захочет", - написал он.
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