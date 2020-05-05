Внучку Елизаветы II принцессу Евгению заподозрили в беременности

Кристина Долматова Люди 09:55, 5.05.2020

Внучку королевы Великобритании Елизаветы II принцессу Евгению заподозрили в беременности.

О том, что 30-летняя Евгения ждет первенца, внимательные поклонники заговорили, когда проанализировали поведение женщины в соцсетях. Так, они отмечают, что принцесса практически перестала публиковать свежие фотографии и делится только старыми кадрами. А если свежие фото и попадают в сеть, то на них Евгения демонстрирует только лицо. Об этом сообщает издание Express.

Принцесса Евгения
Фото: cheatsheet.com
Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк
Фото: instagram/princesseugenie

Также отмечается, что интересное положение монаршей особы подтвердили и несколько инсайдеров. Приближенные уверяют, скоро она и ее муж Джек Бруксбенк сделают официальное объявление о рождении первенца, который, к слову, станет девятым правнуком королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк
Фото: instagram/princesseugenie

Напомним, что принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка еще в октябре 2018 года. Влюбленные были вместе на тот момент уже более семи лет и долго готовились к свадьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жену принца Уильяма Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.

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