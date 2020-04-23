Внучка Высоцкого выросла настоящей красавицей: как выглядит 21-летняя девушка

Тайная внучка актера, поэта и певца Владимира Высоцкого, который ушел из жизни более 30 лет назад, Арина Сахарова выросла настоящей красавицей.
На своей странице в Instagram 21-летняя девушка регулярно публикует личные фотографии, которые вызывают ажиотаж среди пользователей.
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
Так, как пишут росСМИ, бабушка Арины – актриса Татьяна Иваненко, с которой несколько лет Высоцкий состоял в отношениях. В 1972 году она родила от артиста дочь Татьяну, которую Владимир не стал ни официально признавать, ни давать опровержения. А в 1999 году Татьяна родила Арину, которая является внучкой Высоцкого.
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
Сейчас девушка живет в Москве и учится в государственном медико-стоматологическом университете.
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
В своей соцсети Арина не часто радует поклонников новыми фотографиями, однако каждый раз снимки вызывают бурный восторг у ее подписчиков. В комментариях пользователи отмечают, что Арина очень похожа на своих бабушку и дедушку.
Девушка обладает эфектной внешностью: длинными волосами, стройной фигурой, пухлыми губами.
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
Арина Сахарова
Instagram @ari_sahar
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