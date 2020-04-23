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23 апреля • обновлено в 09:32
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Внучка Высоцкого выросла настоящей красавицей: как выглядит 21-летняя девушка

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Тайная внучка актера, поэта и певца Владимира Высоцкого, который ушел из жизни более 30 лет назад, Арина Сахарова выросла настоящей красавицей.

На своей странице в Instagram 21-летняя девушка регулярно публикует личные фотографии, которые вызывают ажиотаж среди пользователей.

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

Так, как пишут росСМИ, бабушка Арины – актриса Татьяна Иваненко, с которой несколько лет Высоцкий состоял в отношениях. В 1972 году она родила от артиста дочь Татьяну, которую Владимир не стал ни официально признавать, ни давать опровержения. А в 1999 году Татьяна родила Арину, которая является внучкой Высоцкого.

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

Сейчас девушка живет в Москве и учится в государственном медико-стоматологическом университете.

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

В своей соцсети Арина не часто радует поклонников новыми фотографиями, однако каждый раз снимки вызывают бурный восторг у ее подписчиков. В комментариях пользователи отмечают, что Арина очень похожа на своих бабушку и дедушку.

Внучка Высоцкого выросла настоящей красавицей: как выглядит 21-летняя девушка
Внучка Высоцкого выросла настоящей красавицей: как выглядит 21-летняя девушка
Внучка Высоцкого выросла настоящей красавицей: как выглядит 21-летняя девушка
Внучка Высоцкого выросла настоящей красавицей: как выглядит 21-летняя девушка

Девушка обладает эфектной внешностью: длинными волосами, стройной фигурой, пухлыми губами.

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

Арина Сахарова

Арина Сахарова

Instagram @ari_sahar

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Владимир Высоцкий
Место
Россия
Тег
Новости России
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