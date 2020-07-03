Внучка Ротару похвасталась идеальными формами в бикини. Фото

Кристина Долматова Люди 13:09, 3.07.2020 Обновлено: 13:10, 3.07.2020

Внучка Софии Ротару, модель и начинающая певица Соня Евдокименко поделилась с поклонниками пикантными фото в бикини.

Соответствующие снимки девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала лежа на траве, продемонстрировав соблазнительные формы.

Соня Евдокименко в откровенном купальнике (Instagram Сони Евдокименко)
Соня Евдокименко сексуально позирует на камеру (Instagram Сони Евдокименко)
Соня Евдокименко в пикантной фотосессии (Instagram Сони Евдокименко)

Поклонники пришли в восторг от новых фото Сони, отметив, что выглядит она просто великолепно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры.

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