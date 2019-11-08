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8 ноября • обновлено в 04:58
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Внучка Михаила Боярского ошарашила большой грудью: горячие фото красотки

1.6т Читать материал на украинском

Внучка актера и главного Д’Артаньяна Михаила Боярского похвасталась пышными формами на новом фото.

В своем Instagram 20-летняя Екатерина часто публикует снимки, на которых позирует в откровенных нарядах, подчеркивающих соблазнительную фигуру. Так, в этот раз внучка Боярского примерила платье с очень глубоким вырезом, которое акцентировало внимание на большой груди Екатерины. Фото девушка поделилась в Instagram-stories.

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

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Примечательно, что обычно подобные снимки внучки Боярского собирают лишь восторженные комментарии среди подписчиков. И, если бы Екатерина все-таки поделилась этим фото в ленте, его бы, наверняка, тоже ждала буря комплиментов.

Внучка Михаила Боярского ошарашила большой грудью: горячие фото красотки

Инстаграм

Внучка Михаила Боярского ошарашила большой грудью: горячие фото красотки

Инстаграм

Внучка Михаила Боярского ошарашила большой грудью: горячие фото красотки

Инстаграм

Внучка Михаила Боярского ошарашила большой грудью: горячие фото красотки

Инстаграм

Внучка Михаила Боярского ошарашила большой грудью: горячие фото красотки

Инстаграм

Какими еще горячими фотографиями Екатерина Боярская делится в своем Instagram.

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Персоны
Михаил Боярский Екатерина Боярская
Место
Россия
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