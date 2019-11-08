Внучка Михаила Боярского ошарашила большой грудью: горячие фото красотки

Внучка актера и главного Д’Артаньяна Михаила Боярского похвасталась пышными формами на новом фото.

В своем Instagram 20-летняя Екатерина часто публикует снимки, на которых позирует в откровенных нарядах, подчеркивающих соблазнительную фигуру. Так, в этот раз внучка Боярского примерила платье с очень глубоким вырезом, которое акцентировало внимание на большой груди Екатерины. Фото девушка поделилась в Instagram-stories.

Екатерина Боярская Инстаграм

Примечательно, что обычно подобные снимки внучки Боярского собирают лишь восторженные комментарии среди подписчиков. И, если бы Екатерина все-таки поделилась этим фото в ленте, его бы, наверняка, тоже ждала буря комплиментов.

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Какими еще горячими фотографиями Екатерина Боярская делится в своем Instagram.

Екатерина Боярская Инстаграм

Екатерина Боярская Инстаграм

Екатерина Боярская Инстаграм

Екатерина Боярская Инстаграм

Екатерина Боярская Инстаграм

Екатерина Боярская Инстаграм

Екатерина Боярская Инстаграм

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