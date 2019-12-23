Внучка Ельцина закрутила роман с известным российским футболистом

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева, вероятнее всего, закрутила роман с известным российским футболистом Федором Смоловым.

Так, 17-летняя девушка прокомментировала снимок парня с отдыха в Instagram, оставив смайлик в виде перчика. А Смолов на него отреагировал: "Ты повторяешься". Кроме того, как сообщает Telegram-канал "Dark Cosmo", пара уже не раз появлялась вместе в театрах и на светских мероприятиях. Но об их романе знают только близкие.

Мария Юмашева, Федор Смолов и Борис Ельцин

"У Маши и Феди роман. Знает очень и очень узкий круг посвященных, но совместные выходы в театр и другие культурные места уже случались", — говориться в сообщении.

Федор Смолов Фото: instagram/smolovfedor_10

Отметим, что внучка Ельцина всю жизнь живет за границей, а родилась в 2002 году в Лондоне. Она ведет закрытый Instagram, но ее фото часто публикует брат Борис.

Мария Юмашева с братом Борисом Фото: instagram/yeltsinboris

Мария Юмашева с братом Борисом Фото: instagram/yeltsinboris

Мария Юмашева Фото: instagram/yeltsinboris

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с певицей и актрисой Дашей Астафьевой.

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