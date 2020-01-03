Внучка Ельцина выросла: как она сейчас выглядит и чем занимается

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева выросла настоящей красавицей и закрутила роман с известным российским футболистом Федором Смоловым.

Так, парень подтвердил их отношения, опубликовав на личной странице в Instagram несколько совместных фото с 17-летней Марией. На многих из них влюбленные позировали в обнимку, при этом счастливо улыбаясь.

Федор Смолов и Мария Юмашева Фото: instagram/smolovfedor_10

Федор Смолов и Мария Юмашева с друзьями Фото: instagram/smolovfedor_10

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как сейчас выглядит и живет самая младшая внучка первого президента РФ.

Борис Ельцин и Мария Юмашева

17-летняя Мария родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Бориса Ельцина — Татьяны Юмашевой и Валентина Юмашева. Она всю жизнь живет за границей. В совершенстве говорит на английском и французском. Училась в частной школе, занималась балетом и музыкой. Помимо прочего увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.

Мария Юмашева Фото: instagram/yeltsinboris

Мария Юмашева Фото: instagram/yeltsinboris

Отметим, что девушка ведет закрытый Instagram, но ее фото часто публикует брат Борис Ельцин-младший. При этом в блоге футболиста Федора Смолова она проявляет активность — оставляет смайлики. По словам инсайдеров, пара уже не раз появлялась вместе в театрах и на светских мероприятиях. Но об их романе раньше знали только близкие.

Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева Фото: instagram/yeltsinboris

Федор Смолов и Мария Юмашева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка актера и главного Д’Артаньяна Михаила Боярского похвасталась пышными формами на новом фото.

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