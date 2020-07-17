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Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Принцесса Беатрис тайно вышла замуж

Принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Natali Journal

Внучка королевы Великобритании принцесса Йоркская Беатрис тайно вышла замуж за итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли-Моцци.

Пара обменялась клятвами 17 июля в часовне Всех Святых на территории Виндзорского замка (Великобритания). Они планировали провести церемонию 29 мая, но неоднократно переносили ее из-за пандемии коронавируса, пишет британский журнал Hello!.

На свадьбе присутствовали ближайшие родственники пары, в том числе и королева Елизавета II с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом. Инсайдеры рассказали, что невеста выбрала элегантное белое платье, а ее жених классический черный костюм.

Заручилась пара в сентябре 2019 года

Заручилась пара в сентябре 2019 года 24 Канал

О помолвке 31-летней принцессы и 34-летнего итальянского бизнесмена сообщили в сентябре 2019 года на официальном сайте Букингемского дворца. Они знают друг друга с детства, но их отношения завязались только после свадьбы принцессы Евгении в октябре 2018 года.

Ранее бизнесмен встречался с архитектором Дарой Хуанг, которая родила ему сына. Союз Беатрис и Эдоардо был одобрен королевской семьей, так как принцесса не претендует на британский престол и может выйти замуж за любого человека, независимо от его статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена принца Гарри Меган Маркл призналась, почему покинула королевскую семью.

ВеликобританияПринцесса Беатрис
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