Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис стала мачехой

Юля Ухина Люди 17:45, 24.07.2020 Обновлено: 18:10, 24.07.2020

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис, которая недавно вышла замуж за итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли-Моцци, стала не только женой, но и мачехой.

Как сообщает издание People, все дело в том, что у ее мужа есть четырехлетний сын Вулфи. По словам инсайдеров, это впервые в истории этого поколения член королевской семьи становится приемным родителем.

Стоит отметить, что подобные случаи не повторялись после того, как в 2005 году принц Чарльз женился на Камилле. Тогда она стала мачехой для двоих его сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Но Беатрис стала первой внучкой королевы, которая стала мачехой.

"Беатрис стала очень внимательной мачехой. При этом ее муж Эдоардо – один из лучших отцов. Недавно они все вместе отдыхали, и они на самом деле счастливы", – говорится в тексте.

Принцесса Беатрис вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци (фото – parade.com)

О помолвке 31-летней принцессы и 34-летнего итальянского бизнесмена сообщили в сентябре 2019 года на официальном сайте Букингемского дворца. Они знают друг друга с детства, но их отношения завязались только после свадьбы принцессы Евгении в октябре 2018 года.

Ранее бизнесмен встречался с архитектором Дарой Хуанг, которая родила ему сына. Союз Беатрис и Эдоардо был одобрен королевской семьей, так как принцесса не претендует на британский престол и может выйти замуж за любого человека, независимо от его статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена принца Гарри Меган Маркл призналась, почему покинула королевскую семью.

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