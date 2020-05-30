Внучка Боярского засветила пышную грудь: пикантное фото

Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок 21-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном спортивном бюстгальтере сидя на кровати.

Михаил Боярский с внучкой Екатериной Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Отметим, что поклонники девушки не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали Екатерину комплиментами.

"Какая же ты горячая, секс просто", "Красивая девушка", "Великолепна", "Просто наслаждение", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.