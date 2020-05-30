Внучка Боярского засветила пышную грудь: пикантное фото
Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок 21-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном спортивном бюстгальтере сидя на кровати.
Отметим, что поклонники девушки не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали Екатерину комплиментами.
"Какая же ты горячая, секс просто", "Красивая девушка", "Великолепна", "Просто наслаждение", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.