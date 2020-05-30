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30 мая • обновлено в 11:33
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Внучка Боярского засветила пышную грудь: пикантное фото

1.6т
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Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок 21-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном спортивном бюстгальтере сидя на кровати.

Михаил Боярский с внучкой Екатериной

Михаил Боярский с внучкой Екатериной

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Отметим, что поклонники девушки не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали Екатерину комплиментами.

"Какая же ты горячая, секс просто", "Красивая девушка", "Великолепна", "Просто наслаждение", – написали люди.

Внучка Боярского засветила пышную грудь: пикантное фото
Внучка Боярского засветила пышную грудь: пикантное фото
Внучка Боярского засветила пышную грудь: пикантное фото
Внучка Боярского засветила пышную грудь: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Михаил Боярский
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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