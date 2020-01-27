Внучка Аллы Пугачевой поразила бабушку трюком

Внучка певицы Аллы Пугачевой Клаудия (Клавдия) Земцова приятно удивила свою звездную бабушку.
Кристина Орбакайте опубликовала в Инстаграм, как ее дочь Клавдия тренируется на одном из пляжей Майами.
Клавдия Земцова
Девочка показывает двойное колесо, после чего садится на шпагат.
"Браво!", - восхищается мастерством дочки Орбакайте.
В комментариях к видео также отметилась и Алла Борисовна.
"Умница моя", - написала Пугачева про внучку.
Напомним, Клавдию Кристина Орбакайте родила от предпринимателя Михаила Земцова.
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