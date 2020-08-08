Внучка 73-летней Ротару показала, как певица отметила свой день рождения. Фото

Украинская певица София Ротару, которой 7 августа исполнилось 73 года, отметила свой день рождения в кругу самых близких людей.

Снимками с празднования поделилась внучка артистки Соня на личной странице в Instagram. На них Ротару запечатлена в окружении семьи: сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы и внуков Анатолия и Софии.

София Ротару с семьей (Instagram Сони Евдокименко)

По случаю праздника певица нарядилась в яркое длинное платье и сделала легкий макияж. Свой образ она дополнила легкой укладкой.

София Ротару с внуками Анатолием и Соней (Instagran Сони Евдокименко)

София Ротару с внуками (Instagran Сони Евдокименко)

Поклонники певицы сделали массу комплиментов семье и самой Софии Ротару. Многие отметили, что глядя на артистку сложно поверить, что ей исполнилось 73 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Ротару увеличила свои гонорары за выступления на корпоративах в 4 раза за последние 20 лет.