В России внезапно умерла боевая ведьма ''Битвы экстрасенсов'': что произошло

В минувшее воскресенье, 6 января, скончалась финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева.
Участница-коллега Николь Кузнецова сообщила в своем аккаунте Instagram, что Дария умерла после продолжительной онкологической болезни.
"Ты боролась до последнего", — написала Кузнецова в соцсети. Также она добавила хештег #ракдурак.
Дария Воскобоева умерла
Дария Воскобоева участвовала в 17-м сезоне "Битвы экстрасенсов", где прошла в финал и заняла 4-ое место. Сама себя называла "боевой ведьмой". Коллеги женщины отмечали, что Дария была прекрасным человеком.
Дария Воскобоева
instagram.com/voskoboeva_daria/
Дария Воскобоева
instagram.com/voskoboeva_daria/
Она дважды была замужем и воспитывала двоих детей. Женщина активно практиковала восточную магию и магию целебных снадобий.
Дария Воскобоева
instagram.com/voskoboeva_daria/
Дария Воскобоева
instagram.com/voskoboeva_daria/
Дария Воскобоева
instagram.com/voskoboeva_daria/
Биография
Имя: Дария Воскобоева
Дата рождения: 6 мая 1980 г.
Знак зодиака: Телец
Возраст: 38 лет
Дата смерти: 6 января 2019 г.
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Деятельность: экстрасенс, участница шоу "Битва экстрасенсов"
Семейное положение: разведена
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в одной из клиник Воронежа (Россия) скончался 33-летний участник проекта "Битвы экстрасенсов", черный маг Константин Ямпольский. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.