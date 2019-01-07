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В России внезапно умерла боевая ведьма ''Битвы экстрасенсов'': что произошло

9.4тЧитать материал на украинском

В минувшее воскресенье, 6 января, скончалась финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева.

Участница-коллега Николь Кузнецова сообщила в своем аккаунте Instagram, что Дария умерла после продолжительной онкологической болезни.

"Ты боролась до последнего", — написала Кузнецова в соцсети. Также она добавила хештег #ракдурак.

Дария Воскобоева умерла

Дария Воскобоева умерла

Дария Воскобоева участвовала в 17-м сезоне "Битвы экстрасенсов", где прошла в финал и заняла 4-ое место. Сама себя называла "боевой ведьмой". Коллеги женщины отмечали, что Дария была прекрасным человеком.

Новости
Назван победитель 18 сезона "Битвы экстрасенсов"
Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

instagram.com/voskoboeva_daria/

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

instagram.com/voskoboeva_daria/

Она дважды была замужем и воспитывала двоих детей. Женщина активно практиковала восточную магию и магию целебных снадобий.

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

instagram.com/voskoboeva_daria/

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

instagram.com/voskoboeva_daria/

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

instagram.com/voskoboeva_daria/

Биография

Имя: Дария Воскобоева

Дата рождения: 6 мая 1980 г.

Знак зодиака: Телец

Возраст: 38 лет

Дата смерти: 6 января 2019 г.

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Деятельность: экстрасенс, участница шоу "Битва экстрасенсов"

Семейное положение: разведена

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в одной из клиник Воронежа (Россия) скончался 33-летний участник проекта "Битвы экстрасенсов", черный маг Константин Ямпольский. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Место
Россия
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