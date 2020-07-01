Внезапно умер российский актер Виктор Проскурин
Российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет.
Артиста не стало 30 июля, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Скончался актер театра и кино Виктор Проскурин. Это в Facebook сообщила его супруга.
"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой", – написала она.
Причина смерти актера неизвестна.
Широкому зрителю Проскурин стал известен после роли Генки Ляпишева в фильме "Большая перемена". Также зрителям запомнились роли многодетного отца Кирилла Круглова в "Однажды 20 лет спустя", Германа в "Пиковой даме", Новикова в "Военно-полевом романе", Вожеватова в "Жестоком романсе".
Проскурин был женат пять раз. От первого брака есть дочь Александра. Она тоже стала актрисой.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России 5 июня на 84-м году жизни умер известный советский актер, народный артист РФ Михаил Кокшенов.