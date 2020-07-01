Внезапно умер российский актер Виктор Проскурин

Российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет.

Артиста не стало 30 июля, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.

Скончался актер театра и кино Виктор Проскурин. Это в Facebook сообщила его супруга.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой", – написала она.

Причина смерти актера неизвестна.

Проскурин в молодости 24СМИ

Широкому зрителю Проскурин стал известен после роли Генки Ляпишева в фильме "Большая перемена". Также зрителям запомнились роли многодетного отца Кирилла Круглова в "Однажды 20 лет спустя", Германа в "Пиковой даме", Новикова в "Военно-полевом романе", Вожеватова в "Жестоком романсе".

Проскурин был женат пять раз. От первого брака есть дочь Александра. Она тоже стала актрисой.

Виктор Проскурин Facebook\Ирина Хонда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России 5 июня на 84-м году жизни умер известный советский актер, народный артист РФ Михаил Кокшенов.