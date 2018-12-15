Внезапно скончался скандальный юморист ''Кривого зеркала''

В Ташкенте скончался участник юмористической телеперадачи "Кривое зеркало" Обид Асомов.

Об этом сообщил у себя в Instagram артист Евгений Петросян. Асомов умер от болезни сердца на 56-м году жизни.

"Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня. Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть", – сказал Петросян.

Обид Асомов прославился в Узбекистане в 1993 году, года основал свой театр "Обид-А".В конце 2000-х он начал выступать в российских телепередачах "Аншлаг" и "Кривое зеркало".

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С 2009 года по 2017 творчество Асомова было запрещено в Таджикистане: его обвиняли в издевательством над лицами узбекской национальности". В мае 2018 года он был реабилитирован и получил должность директора ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

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