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14 ноября • обновлено в 21:43
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"Внесу ясность раз и навсегда": Бочкарева после скандала с кокаином оставила гневное послание

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Актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах вышла на связь и рассказала о наболевшем.

Она на своей странице в Instagram расставила все точки над "і" по поводу своей школы-студии, о которой в СМИ писали, будто звезда "лишилась бизнеса".

"Я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего – о моей собственной школе-студии. Да, к сожалению или к счастью нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали "бизнес" и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе", – возмутилась она.

Бочкарева рассказала о своей студии

Бочкарева рассказала о своей студии

instagram/natalia_bochkareva_official

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Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином

Бочкарева отметила, что сейчас у нее все хорошо. Актриса ходит каждый день на работу и занимается с детьми.

"Сегодня хочу раз и навсегда внести ясность в происходящее! Моя школа – это не бизнес. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детям с инвалидностью", – подчеркнула она.

Бочкарева прояснила ситуацию со студией

Бочкарева прояснила ситуацию со студией

instagram/natalia_bochkareva_official

По словам звезды, ей горько и досадно, что мечта, к которой она так долго шла, превратилась в очаг сплетен. Бочкарева добавила, что именно по этой причине не дает комментариев.

"В-третьих, когда я перестала что-либо комментировать и предпочла уйти в тень, в этот момент, переживала даже не о своей репутации! Я переживала о детях, которые мне поверили и доверились, которые учатся в нашей школе и без которых я реально уже не представляю свою жизнь! Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище, которое, повторяю в сотый раз, совершенно не коммерческо-бизнесовая история, а, прежде всего, учреждение, помогающее выучиться талантливым ребятишкам, а также тем, кто, по определённым причинам, не имеет возможности платить. Простите, за эмоции. Для меня этот момент просто очень важен", – резюмировала она.

Друзья, знаю, многие из вас все ещё ждут от меня какую-то информацию, связанную с той неприятной историей. Именно поэтому, я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего - о моей собственной школе-студии. • Да, к сожалению или к счастью нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали "бизнес" и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе🤦🏻‍♀️ У меня все хорошо, я каждый день хожу на любимую работу, где вижу улыбки счастливых детей и, поверьте, этого достаточно, чтобы вместо депрессий получать гормон радости, позитива и желания растить новые таланты! • Сегодня хочу раз и навсегда внести ясность в происходящее! ✅Во-первых, моя школа - это НЕ бизнес, как писали в СМИ с намеком на то, что у меня его отобрали. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детей с инвалидностью в развитии своего творческого потенциала на основе бесплатного обучения в нашей школе. ✅Во-вторых, не хотела быть слабой, но мне очень горько и досадно, что мечта, к которой я так долго шла, превратилась в очаг сплетен. Именно по этой причине я молчу. Что бы там не выдумывали, я своих учеников буду оберегать, как настоящая мать! И лезть в мир, где живут дети, со своим самоваром никому не позволю!!! ✅И, наконец, в-третьих, когда я перестала что-либо комментировать и предпочла уйти в тень, в этот момент, переживала даже не о своей репутации! Я переживала о детях, которые мне поверили и доверились, которые учатся в нашей школе и без которых я реально уже не представляю свою жизнь! Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище, которое, повторяю в сотый раз, совершенно не коммерческо-бизнесовая история, а, прежде всего, учреждение, помогающее выучиться талантливым ребятишкам, а также тем, кто, по определённым причинам, не имеет возможности платить. • Простите, за эмоции. Для меня этот момент просто очень важен. Спасибо всем неравнодушным за поддержку!🙏🏼 А я побежала вести свои уроки😉 Люблю вас!♥️ #натальябочкарева #мояправда

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы наркотики
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