"Внесу ясность раз и навсегда": Бочкарева после скандала с кокаином оставила гневное послание

Актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах вышла на связь и рассказала о наболевшем.

Она на своей странице в Instagram расставила все точки над "і" по поводу своей школы-студии, о которой в СМИ писали, будто звезда "лишилась бизнеса".

"Я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего – о моей собственной школе-студии. Да, к сожалению или к счастью нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали "бизнес" и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе", – возмутилась она.

Бочкарева рассказала о своей студии instagram/natalia_bochkareva_official

Новости Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином

Бочкарева отметила, что сейчас у нее все хорошо. Актриса ходит каждый день на работу и занимается с детьми.

"Сегодня хочу раз и навсегда внести ясность в происходящее! Моя школа – это не бизнес. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детям с инвалидностью", – подчеркнула она.

Бочкарева прояснила ситуацию со студией instagram/natalia_bochkareva_official

По словам звезды, ей горько и досадно, что мечта, к которой она так долго шла, превратилась в очаг сплетен. Бочкарева добавила, что именно по этой причине не дает комментариев.

"В-третьих, когда я перестала что-либо комментировать и предпочла уйти в тень, в этот момент, переживала даже не о своей репутации! Я переживала о детях, которые мне поверили и доверились, которые учатся в нашей школе и без которых я реально уже не представляю свою жизнь! Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище, которое, повторяю в сотый раз, совершенно не коммерческо-бизнесовая история, а, прежде всего, учреждение, помогающее выучиться талантливым ребятишкам, а также тем, кто, по определённым причинам, не имеет возможности платить. Простите, за эмоции. Для меня этот момент просто очень важен", – резюмировала она.

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