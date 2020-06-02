Внешность победительницы "Холостяк 10" возмутила сеть: как выглядела Даша Ульянова до пластики

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала новые снимки, которые озадачили ее поклонников.

Так, фанаты девушки заметили, что Даша существенно увеличила губы, что, по мнению фолловеров, только испортило ее внешность. OBOZREVATEL решил показать, как выглядела Ульянова до пластики.

Даша Ульянова Коллаж (Instagram @dasha_ulyanovaa, СТБ)

23-летняя Даша Ульянова стала звездой проекта "Холостяк". Девушка с неординарной внешностью сумела покорить сердце главного героя шоу Макса Михайлюка. В финале проекта 22 мая он вручил девушке заветное кольцо, однако после окончания шоу появились слухи, что пара все же рассталась.

На протяжении всего проекта "Холостяк-10" зрители неоднократно в сети обращали внимание на измененную внешность Ульяновой. Сама же девушка рассказывала, что она "ценит естественную красоту, однако всю жизнь мечтала о пухлых губах".

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

На странице Даши в социальной сети Instagram размещены фото, где девушка изображена еще до увеличения губ. Судя по датам публикации снимков, к изменению внешности она прибегла в начале 2019 года.

Даша Ульянова до и после увеличения губ Канал 24

Многие из подписчиков "холостячки" указали, что она явно переборщила с филлерами и теперь выглядит неестественно и "напоминает куклу".

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова сейчас Instagram @dasha_ulyanovaf

Отметим, Даше Ульяновой 23 года. Девушка занимается спортом, в настоящее время является блогером и тренером по стретчингу. Также Ульянова – мастер спорта по художественной гимнастике.

Так девушка выглядела до участия в шоу:

Даша Ульянова ранее СТБ

Даша Ульянова до увеличения губ СТБ

Как Даша Ульянова выглядит сейчас: фото

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания романтического реалити "Холостяк-10" выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк занялся сексом с одной из участниц на проекте, и рассказал об этом своей возлюбленной Даше Ульяновой.

Позже была обнародована скандальная переписка участниц, которая подтверждала этот факт.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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