Вне запретов: звездные пары, которые живут в свободных отношениях

Брэд Питт, Уилл Смит, Меган Фокс и другие звезды Голливуда выбрали нетрадиционный путь построения семьи.

Некоторые знаменитости уверены, что полная свобода и связи на стороне способствуют крепким здоровым отношениям. OBOZREVATEL узнал, кто из звездных пар публично признался, что позволяет себе то, что в традиционной семье находится под строгим запретом.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Голливудский красавчик Уилл Смит часто пропадает на работе из-за постоянных съемок. У него даже не хватает времени на супругу. Поэтому Уилл и Джада Пинкетт-Смит договорились о свободных отношениях и даже поведали о своем решении в интервью. Несмотря на это, у них успешная семья и гармония с детьми.

Эту красивую пару также не устраивают свободные отношения. Может, это и есть их секрет долгих отношений? Ведь Джастин с Джессикой женаты с 2012 года. Интересно, что этим летом супруги стали во второй раз родителями, через 8 месяцев после скандала в баре. Тогда Тимберлейк засветился на публике с коллегой по съемкам Алишей Вейнрайт, гладил ее по ноге и держал за руку.

Интересный вид отношений был у актеров Меган Фокс и Брайана Остина Грина. Они прожили вместе около 15 лет с договоренностью, что Меган может изменять мужу, а он ей нет. Их счастливая супружеская жизнь закончилась этой весной, когда актрису застукали СМИ на свидании с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly. Брайан понял, что его жена по-настоящему влюбилась и дал соглашение на развод.

Брэд Питт и Николь Потуральски

Их отношения длились больше года, однако успели наделать шуму в прессе. Так, после разрыва с Анджелиной Джоли (к слову, Питт был в свободных отношениях и с ней, воспитывая при этом шестерых детей) секс-символ мира начал встречаться с замужней Николь. Помимо 68-летнего мужа, у Потуральски также есть сын Эмиль. По слухам, Бред даже познакомился с девушкой в ресторане ее супруга в далеком 2009 году, во время съемок фильма "Бесславные ублюдки". Однако, их необычные отношения не могли продлиться долго, и они расстались. А Николь после разрыва со звездным красавчиком вернулась в лоно семьи.

Тильда Суинтон и Сандро Копп

Свободный образ жизни ведут и актриса Тильда Суинтон с супругом Сандро Коппом. Они открыто говорят в интервью, что в их семье горит зеленый свет для внебрачных половых связей. Для Тильды и Сандро лишь важно, чтобы сохранялась гармония в их отношениях. Любопытно, что такие же отношения Тильда практиковала со своим бывшим мужем Джоном Бирном.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-возлюбленная звезды "Друзей" Мэттью Перри заявила, что актер отправлял ее беременную за наркотиками. Таким образом она хотела помочь ему справиться с зависимостью.