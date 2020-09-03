Вместо "3 сентября" Шуфутинского: названы топ-5 украинских песен об осени

Каждый год в начале осени в соцсетях возникает ажиотаж вокруг песни российского шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Пользователи обычно публикуют остроумные посты на эту тему, пытаясь удивить подписчиков оригинальными шутками.

Чтобы отвлечься от "переворачивания календарей", OBOZREVATEL предлагает пересмотреть подборку украинских песен об осени.

Kozak System "У осені очі твої

"Если представить, что осень – это атмосферный трехсерийный сериал (а для каждого приличного сериала хорошие композиторы пишут саундтреки), то мы считаем, что саундтреком для этого времени года лучше подходит именно эта песня. Думаем, мы выиграли кастинг у самой осени", – так описала группа свою композицию.

Марьяна Нестайко "Барви осінніх днів"

Песня вышла в 2010 году. Слова к песне написал тернопольской поэт Сергей Серый. В композиции женщина вспоминает о теплых августовских моментах с любимым, которые уже не вернуть из-за осени.

Один в каное "Осінь"

Музыкальный коллектив впервые исполнил трек в 2010 году. Лидер инди-группы Ирина Швайдак в песне сравнивает осень с одиночеством и отмечает, что такое время года "всем к лицу".

ТІК "Ноябрь"

В песне поется о женщине, которая ушла от своего любимого, но он никак не может ее забыть. Слова написал фронтмен группы Виктор Бронюк.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ "Листопад"

В песне музыканты рассказывают о драматическом и романтическом ноябре. Отметим, что клип к треку опубликовали в июне 2018 года. Лидер группы Сергей Танчинец в шутку объяснил тогда, что немного осенней прохлады в такую жару никому точно не помешает.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шуфутинский 3 сентября в 18:00 выйдет в прямой эфир в соцсети Instagram, чтобы спеть культовый хит.

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