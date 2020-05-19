Вместе вопреки всему: невероятная история любви Меган Маркл и принца Гарри

Во вторник, 19 мая, Меган Маркл и принц Гарри празднуют вторую годовщину со дня свадьбы.

Так, за это время у пары родился сын Арчи и они счастливы в браке. А еще недавно никто и не мог бы поверить, что история принца и "золушки" будет иметь продолжение. Ведь Маркл никак не вписывалась в королевскую семью: она разведена, не британка, не исповедовала англиканство, мулатка, старше супруга на три года, снималась в сериалах полуобнаженной. Но, как показывает практика, любви покорны не только все возрасты, но и все условности.

В связи со знаменательной датой OBOZREVATEL решил вспомнить невероятную историю любви Меган Маркл и принца Гарри: начиная от их знакомства и до ухода супругов из королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл

История знакомства Меган Маркл и принца Гарри

Роман принца Гарри и тогда еще актрисы Меган Маркл предположительно начался еще в июле 2016 года, однако тщательно скрывался от публики и прессы. Если верить информации источников, познакомила молодых людей подруга актрисы и бывшая жена школьного товарища Гарри, дизайнер Миша Нуну. Как бы там ни было, очевидно одно –между Меган и Гарри возникла симпатия. И в октябре в прессе впервые появилась новость об их романе.

Меган Маркл и принц Гарри

Тогда британцы бурно отреагировали на слухи о романе Меган и Гарри. Поскольку в Маркл нет ни капли голубой крови, она афроамериканка, да еще и разведенная. А это, по мнению многих, никак не подходило королевской семье. Поэтому девушку стали "травить" в сети.

Принц Гарри и Меган Маркл

"Меган Маркл – никчемна актриса с маленьким мозгом, о которой никто ничего не слышал. Она испортит чистокровную британскую семью. Она черная. Это Британия, а не Африка", – говорила ранее бывшая возлюбленная британского политика Генри Болтона Джо Марни.

Фото: segodnya.ua

Вскоре Кенсингтонский дворец решил официально подтвердить роман молодых людей, дабы избежать дальнейших оскорблений и преследований Меган со стороны папарацци.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри

Уже в ноябре 2017 года принц Гарри сделал предложение Меган Маркл. А в мае 2018 года они официально стали мужем и женой. Церемония прошла в часовне святого Георга, в которой собрались не только члены королевской семьи, но также многие знаменитости и друзья пары. К слову, 6 мая 2019 года у Меган и Гарри родился сын Арчи.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Казалось бы, все должно было быть хорошо после свадьбы Меган и Гарри: ведь бывшая актриса получила признание королевской семьи. Она стала первой американкой, со времен брака короля Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон, которую приняли со статусом "разведенки". И вроде как поутихли скандалы в связи с ее цветом кожи и происхождением. Однако вскоре новый "удар" Маркл нанесла ее семья.

81 год назад британский король Эдуарда VIII отрекся от престола ради возлюбленной Уоллис Симпсон, так как по прежним законам он не мог жениться на разведенной женщине. В 2002 году этот закон был отменен.

Скандалы вокруг Меган Маркл

После женитьбы родственники герцогини начали неоднократно давать скандальные интервью о ней и принце Гарри, чтобы замарать их репутацию. Все началось с того, что отец Меган Маркл Томас не смог приехать на свадьбу дочери. Затем он сообщал, что якобы Меган "отказалась от семьи ради славы" и "больше не общается с ним" после свадьбы с Гарри". А своего зятя и вовсе называл лицемером.

Меган Маркл с отцом Томасом Фото: Daily Mail

Сводная сестра Маркл Саманта Грант заявляла, что Меган самовлюбленная и эгоистичная. И сошлась с принцем только из-за желания стать принцессой. А брат герцогини Сассекской Томас-младший в свою очередь публично обвинял Меган в том, что она омрачает жизнь Гарри и сделала его несчастным.

Меган Маркл и Саманта Грант

Позже начали ходить слухи, что Меган Маркл недолюбливают ее слуги. Сотрудники Кенсингтонского дворца даже прозвали ее "монстром" – за пренебрежительное отношение к себе.

Также в британские СМИ неоднократно заявляли о натянутых отношениях между супругой принца Уильяма (брата принца Гарри. – Ред.) Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Отношения между герцогинями якобы не заладились с момента свадьбы Маркл и принца Гарри – Миддлтон не одобрила его выбор.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Daily Mail

Кроме того, стоит отметить, что Меган Маркл стала членом королевской семьи в мае 2018 года. Но за это время она успела неоднократно нарушить официальный протокол. Например, пренебрегала правилами королевского дресс-кода. Или же на всех официальных мероприятиях обнимала и держала за руку своего мужа принца Гарри, что также противоречит правилам приличия королевского двора. За это ее также часто критиковали в сети.

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл

В конце концов Меган Маркл и принц Гарри устали от пристального внимания к своей паре, постоянной травли со стороны СМИ и всех тех, кто хочет прославиться за их счет. А также от королевских запретов и полномочий. И в январе 2020 года они сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. 31 марта Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AP

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за своего решения отказаться от королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.