Вместе вопреки всему: невероятная история любви Меган Маркл и принца Гарри

Во вторник, 19 мая, Меган Маркл и принц Гарри празднуют вторую годовщину со дня свадьбы.

Так, за это время у пары родился сын Арчи и они безумно счастливы в браке. А еще недавно никто и поверить не мог, что история принца и "золушки" будет иметь продолжение. Маркл никак не вписывалась в королевскую семью: она разведена, не британка, не исповедовала англиканство, мулатка, старше супруга на три года, снималась в сериалах полуобнаженной. Но, как показывает практика, любви покорны не только все возрасты, но и все условности.

В связи со знаменательной датой OBOZREVATEL решил вспомнить невероятную историю любви Меган Маркл и принца Гарри: начиная от их знакомства и до ухода супругов из королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл

История знакомства Меган Маркл и принца Гарри

Роман принца Гарри и тогда еще актрисы Меган Маркл предположительно начался еще в июле 2016 года, однако тщательно скрывался от публики и прессы. Если верить информации источников, познакомила молодых людей подруга актрисы и бывшая жена школьного товарища Гарри, дизайнер Миша Нуну. Как бы там ни было, очевидно одно –между Меган и Гарри возникла симпатия. И в октябре в прессе впервые появилась новость об их романе.

Меган Маркл и принц Гарри

Тогда слухи о романе Меган и Гарри вызвали бурную реакцию британцев, поскольку Маркл ранее состояла в браке с кинопродюсером Тревором Энгельсоном и на момент встречи с принцем была уже разведена. Также она была успешной актрисой, которая снималась в откровенных сценах в кино. Но самое главное – она имеет афроамериканские корни, что, по мнению многих, никак не подходило королевской семье.

Принц Гарри и Меган Маркл

"Меган Маркл – никчемна актриса с маленьким мозгом, о которой никто ничего не слышал. Она испортит чистокровную британскую семью. Она черная. Это Британия, а не Африка", – говорила ранее бывшая возлюбленная британского политика Генри Болтона Джо Марни.

Фото: segodnya.ua

Вскоре Кенсингтонский дворец решил официально подтвердить роман молодых людей, дабы избежать дальнейших оскорблений и преследований Меган со стороны папарацци.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри

Уже в ноябре 2017 года принц Гарри сделал предложение Меган Маркл. А в мае 2018 года они официально стали мужем и женой. Церемония прошла в часовне святого Георга, в которой собрались не только члены королевской семьи, но также многие знаменитости и друзья пары. К слову, 6 мая 2019 года у Меган и Гарри родился сын Арчи.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Казалось бы, все должно было быть хорошо после свадьбы Меган и Гарри: ведь бывшая актриса получила признание королевской семьи. Она стала первой американкой, со времен короля Эдуарда VIII, которую приняли со статусом "разведенки". И вроде как поутихли скандалы в связи с ее цветом кожи и происхождением. Однако вскоре новый "удар" Маркл нанесла ее семья.

Скандалы вокруг Меган Маркл

После женитьбы родственники герцогини начали неоднократно давать скандальные интервью о ней и принце Гарри, чтобы замарать их репутацию. Все началось с того, что отец Меган Маркл Томас не смог приехать на свадьбу дочери. Затем он сообщал, что якобы Меган "отказалась от семьи ради славы" и "больше не общается с ним" после свадьбы с Гарри". А своего зятя и вовсе называл лицемером.

Меган Маркл с отцом Томасом Фото: Daily Mail

Сводная сестра Маркл Саманта Грант заявляла, что Меган самовлюбленная и эгоистичная. И сошлась с принцем только из-за желания стать принцессой. А брат герцогини Сассекской Томас-младший в свою очередь публично обвинял Меган в том, что она омрачает жизнь Гарри и сделала его несчастным.

Меган Маркл и Саманта Грант

Позже начали ходить слухи, что Меган Маркл недолюбливают слуги. Сотрудники Кенсингтонского дворца даже прозвали ее "монстром" – за пренебрежительное отношение к себе. Также в британских СМИ неоднократно заявляли о натянутых отношениях между супругой принца Уильяма (брата принца Гарри. – Ред.) Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Daily Mail

Кроме того, стоит отметить, что Меган Маркл стала членом королевской семьи в мае 2018 года. Но официальный протокол успела за это время нарушить неоднократно. Например, пренебрегала правилами королевского дресс-кода. Или же на всех официальных мероприятиях обнимала и держала за руку своего мужа принца Гарри, что также противоречит правилам приличия королевского двора. За это ее часто критиковали в сети.

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл

В конце концов Меган Маркл и принц Гарри устали от пристального внимания к своей паре, постоянной травли со стороны СМИ и всех тех, кто хочет прославиться за их счет. А также от королевских запретов и обязанностей. И в январе 2020 года они сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. 31 марта Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AP

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за своего решения отказаться от королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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