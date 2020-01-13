"Вмазала пару раз": стало известно о драке между Кадышевой и Бабкиной

Российский шоумен и экс-участник "Дом-2" Рустам Солнцев показал отрывок из мемуаров российской певицы Надежды Кадышевой "Рок-н-ролл – это я!"

Так, на своей странице в Instagram Солнцев процитировал именно ту часть, в которой Кадышева рассказывает о драке со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Новогоднего огонька".

Надежда Кадышева и Надежда Бабкина

"Какие у Нади Кадышевой забавные мемуары. Сами гляньте. "Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках "Новогоднего огонька". Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашенной бездарной су**е баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: "Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет! Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограмное фуфло, то ты и по жизни пустышка – тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни…", – цитирует книгу Надежды Кадышевой "Рок-н-ролл – это я!" Рустам.

Примечательно, что представитель Бабкиной Сергей Горох решил прокомментировать скандальные мемуары звезды. Изданию Daily Storm Горох заявил:

"Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном. С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны".

Надежда Бабкина Телепрограмма

При этом, Сергей заявил, что он удивлен словами со стороны Кадышевой:

"Я Надежду Кадышеву знаю совершенно с другой стороны — хорошей, адекватной. Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации — мне просто странно и непонятно. Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад".

Надежда Кадышева Hyser

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 69-летняя российская певица Надежда Бабкина поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Соответствующим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди пользователей.

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