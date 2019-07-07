"Влюблен по уши": Топалов посвятил трогательную песню жене

Российский певец Влад Топалова во время собственной свадьбы в Италии посвятил романтичную песню своей жене украинской ведущей Регине Тодоренко.
Топалов исполнил для жены песню John legend – All of me. Видео с торжества артист опубликовал в Instagram.
В ролике влюбленные запечатлены во время празднования своей женитьбы. Топалов нежно и медленно подходит к жене и поет ей и обнимает. Регина настолько растрогалась, что даже расплакалась.
Подписчиков пары очень растрогал такой жест Влада. "То что Влад по уши влюблен это очевидно. Пусть эта любови живет вечно", - писали в комментариях.
Регина и Влад на свадьбе
instagram.com/reginatodorenko
Тодоренко также опубликовала фото в соцсети, где поделилась рецептом того, как она может выдерживать такой ритм.
"Ребята, на этом фото у меня глаза в кучу, а как вы хотели? Именно так выглядит мать 7-ми месячного парня, которая возомнила себя всемогущей, типа за сыном присмотрела, мужу угодила, поработать успела и свадьбу сыграть. Не исключаю , что можно и по-другому , но я привыкла жить в таком темпоритме", - написала Тодоренко.
#отдых в @aldemar_royal_mare Ребята, на этом фото у меня глаза в кучу😞, а как вы хотели?!) Именно так выглядит мать 7мимесячного парня😆, которая возомнила себя всемогущей 🙈, типа за сыном присмотрела, мужу угодила, поработать успела и свадьбу сыграть. Не исключаю , что можно и по-другому , но я привыкла жить в таком темпоритме. Опытные родители , ответьте, как вы расслабляетесь? Мне пока помогает пляж 🏖, море 🌊, вкусная еда! #регинатодоренко Интересующимся модой - мое платье из творческой мастерской @generationtr ❤️x @nika_medisan
Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.
Однако свадьбу пара отгуляла 3 июля в Сорренто, Италия. Торжественное мероприятие прошло в компании друзей звезд, а также их родственников. На свадьбе присутствовали около 100 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.
Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Сорренто, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Флоренция.
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