"Влюблен по уши": Топалов посвятил трогательную песню жене

Российский певец Влад Топалова во время собственной свадьбы в Италии посвятил романтичную песню своей жене украинской ведущей Регине Тодоренко.

Топалов исполнил для жены песню John legend – All of me. Видео с торжества артист опубликовал в Instagram.

В ролике влюбленные запечатлены во время празднования своей женитьбы. Топалов нежно и медленно подходит к жене и поет ей и обнимает. Регина настолько растрогалась, что даже расплакалась.

Подписчиков пары очень растрогал такой жест Влада. "То что Влад по уши влюблен это очевидно. Пусть эта любови живет вечно", - писали в комментариях.

Регина и Влад на свадьбе instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко также опубликовала фото в соцсети, где поделилась рецептом того, как она может выдерживать такой ритм.

"Ребята, на этом фото у меня глаза в кучу, а как вы хотели? Именно так выглядит мать 7-ми месячного парня, которая возомнила себя всемогущей, типа за сыном присмотрела, мужу угодила, поработать успела и свадьбу сыграть. Не исключаю , что можно и по-другому , но я привыкла жить в таком темпоритме", - написала Тодоренко.

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

Однако свадьбу пара отгуляла 3 июля в Сорренто, Италия. Торжественное мероприятие прошло в компании друзей звезд, а также их родственников. На свадьбе присутствовали около 100 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Сорренто, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Флоренция.

