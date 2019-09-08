"Влюбилась в этого сексуального мачо": Тодоренко встревожила сеть объятиями с другим мужчиной

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть объятиями с популярным испанским актером Марио Касасом. Кроме того, артистка призналась, что была в него влюблена.

Видео Тодоренк разместила на своей странице в Instagram.

"Помню, когда смотрела "3 метра над уровнем неба", бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь... взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!", - написала Тодоренко.

"Ваша мимка безценна и эмоции. Хотя, как можно сидеть спокойно рядом с таким мужчиной?", "Блин, я бы к этому мачо ревновала даже себя", "Это был огромный камень в сторону Топалова", "Где-то сейчас в мире занервничал один Влад Топалов", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном посетила Одессу.

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