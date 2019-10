Владу Топалову — 34: как российский певец выглядел до славы и наркотиков

Российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов в пятницу, 25 октября, празднует свой день рождения.

Так, артисту исполняется 34 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как он выглядел до славы и наркотиков.

Влад Топалов Фото: 24smi.org

Влад Топалов родился 25 октября 1985 в Москве. Еще в пятилетнем возрасте он прошел прослушивание в детском ансамбле "Непоседы" и очень скоро стал неотъемлемой частью коллектива. Вместе с группой мальчик часто выступал заграницей. Здесь же он познакомился и с другими талантливыми детьми — Машей Малиновской, Леной Катиной, Юлей Волковой и Сергеем Лазаревым. В общей сложности "в рядах" ансамбля "Непоседы" Влад провел десять лет.

Влад Топалов в детстве Фото: stuki-druki.com

Ансамбль "Непоседы" Фото: mk.ru

В 2000 году Топалов и Лазарев покинули ансамбль "Непоседы" и записали вместе несколько песен, среди которых ария "Belle" из знаменитого французского мюзикла "Notre Dame de Paris". Так родилась группа "Smash!!", которая уже в 2001 году подписала контракт с французской студией звукозаписи "Universal Music Group".

Дуэт "Smash!!" Фото: kp.ru

Дуэт "Smash!!" Фото: sm-news.ru

Дуэт "Smash!!" Фото: sm-news.ru

В апреле 2002 года "Smash!!" сняли свой первый клип на песню "Should have loved you more". А в августе группа заняла первое место в конкурсе молодых исполнителей в Юрмале "Новая волна". В декабре 2004 года вышел последний альбом группы "Smash!!" под названием "2nite". Сразу после выхода альбома появилась информация о том, что дуэт распался. Поводом тому стал уход из коллектива Сергея Лазарева.

Дуэт "Smash!!" Фото: spletnik.ru

В феврале 2007 года Топалов побывал в передаче "Человек и закон", а затем в мае 2008 года в интервью газете "Московский комсомолец" признался, что с января 2004 года, когда ему было 18 лет, в течение 4 лет он принимал наркотики и находится в состоянии борьбы с зависимостью. Это стало причиной проблем со здоровьем. Так, зимой 2008 года у певца отказала почка.

Влад Топалов Фото: playmuz.ru

Влад Топалов Фото: NEWSmusic.ru

Переборов себя и все что с ним происходило, Влад смог начать хорошую сольную карьеру. Также он женился на украинской телеведущей Регине Тодоренко и сейчас они воспитывают вместе сына.

Свадьба Топалова и Тодоренко Фото из Instagram

Топалов с сыном Фото из Instagram

5 декабря 2018 года Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

