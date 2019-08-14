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"Владу повезло": Тодоренко взбудоражила сеть огромной грудью

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Украинская ведущая Регина Тодоренко взбудоражила поклонников глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, уточнив, что приехала в Одессу.

"Когда М спит, я навожу марафет, и из мамки с растрепанной гулькой на голове превращаюсь в "телочку". А еще недавно задумалась о том, что с появлением детей у тебя появляется миллион забот и дел, но каким-то образом ты все успеваешь. Откуда берутся эти силы, не понимаю, но знаю точно, что организм женщины – это очень выносливый и стрессоустойчивый механизм. Откуда вы берете силы? В чем ваш секрет", – подписала она под фото.

Регина Тодоренко в Одессе

Регина Тодоренко в Одессе

instagram /reginatodorenko

Новости
"Красиво и сексуально": украинская певица засветила грудь и вызвала восторг в сети

В комментариях пользователи восхитились внешностью Регины, а также ответили, что секрет материнства заключается в помощи мужа, собственной выносливости и в долге.

"Нет сил, но есть слово "надо", "Региночка, оставайся всегда такой солнечной. Ты просто оптимист, вот и весь секрет. Владу очень повезло", "Регина, ты просто супер красивая", "Как всегда шикарна", "Очень красивая мама", – написали в комментариях.

Регина Тодоренко сверкнула грудью

Регина Тодоренко сверкнула грудью

instagram /reginatodorenko

"Владу повезло": Тодоренко взбудоражила сеть огромной грудью
"Владу повезло": Тодоренко взбудоражила сеть огромной грудью
"Владу повезло": Тодоренко взбудоражила сеть огромной грудью
"Владу повезло": Тодоренко взбудоражила сеть огромной грудью
"Владу повезло": Тодоренко взбудоражила сеть огромной грудью
"Владу повезло": Тодоренко взбудоражила сеть огромной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Регина Тодоренко
Теги
шоу-бизнес Красота
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