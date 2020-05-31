Владимиру Кузьмину – 65 лет: почему певец бросил Аллу Пугачеву после бурного романа

31 мая популярный российский певец и секс-символ 80-х Владимир Кузьмин отмечает свой день рождения. Артисту исполняется 65 лет.

В жизни музыканта было много романов и браков, однако одним из ярких воспоминаний о личной жизни артиста поклонники называют отношения Кузьмина с Аллой Пугачевой. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить подробности яркого романа, а также причины расставания звезд.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин vokrug.tv

Так, в начале 80-х СМИ утверждали, что на эстраде есть лишь две звезды – Пугачева и Кузьмин. Именно после этих слов примадонна захотела познакомиться с музыкантом. Для этого певица отправилась на концерт Кузьмина, после которого артисты уже не расставались. Как вспоминала тогда Пугачева, как только прозвучала первая композиция, весь зал встал и подпевал музканту весь концерт.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин starhit.ru

Примечательно, что, когда в 1986 году между Кузьминым и Пугачевой вспыхнул роман, певец еще был женат на своей первой жене Татьяне Артемьевой. Примадонне удалось увести артиста из семьи, из-за чего Артемьева обвиняла Пугачеву, что она разрушила их брак. Более того, с тех пор прошло уже больше 30 лет, однако первая супруга Кузьмина до сих пор не может забыть обиду.

"Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество", – говорила в одном из интервью Артемьева.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин tvc.ru

В 1986 году Пугачева и Кузьмин записывают песню "Две звезды", которая стала настоящим хитом и одной из самых популярных песен в репертуаре исполнителей. Правда, несмотря на популярность композиции, артист признавался, что никогда не понимал и не любил эту песню.

Певица делала буквально все для своего избранника: подарила артисту иностранную гитару, помогала в организации концертов. А вот Кузьмина больше интересовало творчество.

Поэтому вскоре роман, который начался ярко и быстро, так же быстро и закончился. Спустя несколько лет отношения Кузьмина и Пугачевой сошли на нет.

"Он всегда любил в первую очередь музыку. А женщинам позволял себя любить. Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека", – рассказала одна из знакомых Владимира, актриса Виктория Лазич.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин musring.ru

Сам Кузьмин признавался, что рядом с Аллой он чувствовал себя в тени:

"У нас был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но... Мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я – рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я – птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила?"

Кроме того, в связи с романом у музыканта появился новый статус "любимчика Пугачевой". Как рассказывал Кузьмин, из-за этого на своих концертах ему приходилось объявлять: "Сегодня не будет песен "Две звезды", "Моя любовь".

Кузьмин понимал, что в браке с Аллой ему всегда придется мириться с тем, что номером один в семье будет Пугачева. Поэтому сыграть свадьбу с артисткой он так и не решился.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин clutch.ua

Личная жизнь Кузьмина так и не сложилась. В 2018 году после 17 лет брака певец развелся с третьей женой Екатериной Трофимовой, которая была моложе его на 27 лет. Возлюбленная часто сопровождала артиста на гастролях и светских мероприятиях, однако Кузьмин очень ревновал Екатерину, что стало причиной разрыва пары.

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова vokrug.tv

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