Владимир Остапчук женился во второй раз: первое фото молодоженов

Украинский телеведущий Владимир Остапчук во второй раз женился. Его избранницей стала нотариус Кристина Горняк. Молодожены отмечают свадьбу в одном из загородных комплексов Киева.

Радостной новостью невеста поделилась на своей странице в Instagram. На снимке девушка позирует рядом с любимым в одной из трех свадебных платьев и букетом (фото смотрите ниже).

"Поздравление новой семье Остапчуков", – подписала снимок Горняк.

Остапчук и Горняк стали мужем и женой. Instagram Кристина Горняк

Отметим, Владимир расстался с первой женой Еленой после 12 лет брака в августе 2019-го. У них есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. В этом году телеведущий познакомился со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. Он сделал ей предложение 19 августа 2020 года в Стамбуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук обвинил создателей программы "Светская жизнь" во лжи, связанной с его детьми и бывшей женой Еленой Войченко.