Украинский телеведущий Владимир Остапчук высказался об отношениях с экс-женой Еленой Войченко после расставания.

Так, по словам шоумена, он хорошо общается с бывшей возлюбленной и всегда старается идти на компромиссы, ведь у них есть общие дети. Однако у них "не всегда все так гладко". К слову, Остапчук также признался, что не жалеет о своем разводе и не считает это трагедией, если такое решение приняли оба партнера. Об этом он рассказал в интервью утреннему шоу "Ранок з Україною".

Елена Войченко и Владимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос – зачем его тянуть дальше? Мы нормально общаемся, я бываю у детей. Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко", – сказал телеведущий.

Владимир Остапчук с детьми Фото: instagram/vova_ostapchuk

Кроме того, он пожаловался на то, что стал популярным не благодаря своей работе, а благодаря разводу.

Владимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале "Украина" или тем, что провел Евровидение. Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе", – подытожил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук опубликовал фото, на котором его обнимала таинственная незнакомка. Тем самым телеведущий подогрел слухи о новом романе.

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