Владимир Остапчук сделал предложение новой возлюбленной: видео с помолвки

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной, нотариусу Кристине Горняк.

Об этом шоумен сообщил в своих Instagram-сторис, опубликовав видео с помолвки (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня для нас особенный день... Она сказала "Да", – лаконично прокомментировал публикации Остапчук.

Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк

Отметим, что романтическая помолвка состоялась в Стамбуле – Кристина подарила Владимиру путешествие на двоих в честь годовщины со дня их знакомства. Остапчук сделал предложение возлюбленной на яхте, во время их заплыва по Босфору.

Позже и сама Кристина поделилась в личных соцсетях романтичными кадрами с помолвки.

Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк

Владимир Остапчук и Кристина Горняк познакомились на свадьбе, которую ведущий вел в Италии год назад. Тогда, как утверждал шоумен, пара почти не общалась. Позже они еще несколько раз пересекались на разных мероприятиях, после чего уже не расставались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной Кристине Горняк автомобиль Range Rover, стоимость которого составляет 1,4 млн гривен.