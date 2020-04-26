Владимир Ивасюк убит 41 год назад: почему КГБ винят в смерти творца украинской поп-музыки

Знаменитый украинский композитор, поэт, создатель украинской поп-музыки Владимир Ивасюк был убит 41 год назад. Ему было 30. Артист был известен на весь Советский Союз: его "Червона рута" была признана лучшей песней 1971 года.

За свою недолгую жизнь Ивасюк написал 107 песен, среди которых нет ни одной на русском языке. А когда в 1979 году власть СССР предложила ему написать музыку на хвалебные стихи к 325-летию Переяславского соглашения (которое в Союзе преподносили как воссоединение с Россией), он ответил отказом. И в том же году погиб. О загадочных обстоятельствах смерти Владимира Ивасюка и о том, почему в ней винят КГБ, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Владимир Ивасюк wikipedia.org

24 апреля 1979 года Владимир Ивасюк исчез. В тот день он пришел в консерваторию на занятия и пообещал родителям быть к часу дня, но домой больше не вернулся.

18 мая тело Ивасюка было найдено повешенным в Брюховецком лесу под Львовом. Власть тогда назвала в качестве официальной версии самоубийство. Но в это никто не верит до сих пор.

Так, за два месяца до гибели Владимира Ивасюка вызывали в КГБ, чтобы обсудить гонорары композитора, которые он должен был получить за выход пластинок в Канаде.

Ивасюку настойчиво советовали передать эти деньги в "Фонд мира" в обмен на разрешение выехать в Америку. Но заграница вовсе не была интересна молодому артисту, и он ответил отказом.

Владимир Ивасюк и его одногруппница Мария Соколовская – девушка, которой он посвятил "Червону руту" report.if.ua

Владимир Ивасюк report.if.ua

Милиция продолжала поиски до 11 мая, после чего дело было закрыто. Тело Ивасюка нашел якобы прохожий солдат, наткнувшись на него 18 мая в лесу.

Похороны композитора 22 мая 1979 года во Львове превратились в массовую акцию протеста против власти СССР.

По сегодняшний день ни родственникам, ни сотрудникам музея Ивасюка не предоставляют доступа к архивам этого дела. Все документы хранятся в Москве под грифом "секретно".

Генеральная прокуратура Украины в 2009 году возобновила уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка, но в 2012-м его вновь закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В июне 2014 года дело было возобновлено повторно, а в феврале 2015-го прокурор Львовской области Роман Федик заявил, что Владимира Ивасюка убили сотрудники КГБ.

Судебная экспертиза, проведенная по обращению прокуратуры Львовской области в 2019 году, установила, что Ивасюк не мог самостоятельно совершить самоубийство.

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